Ranking zaufania. Zaskakująca zmiana

Jeszcze trochę i zobaczymy ranking zaufania.



Oto przykład nadchodzącej "dobrej zmiany"

Skokowy wzrost płacy minimalnej to za duże obciążenie dla budżetów samorządów. W Tomaszowie Lubelskim, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość planowane jest cięcie etatów do 3/4. Obejmie to niektórych pracowników, co potwierdził w rozmowie z TOK FM burmistrz tego miasta Wojciech Żukowski. Podkreśla, że nie krytykuje podwyżki płacy minimalnej, ale dla jego miasta to "finansowe tąpnięcie".



Nie krytykuje PISiarz podwyżki płacy minimalnej (spróbowałby), ale 25% ludzi na bruk - dlaczego bo rośnie płaca minimalna, bez logicznego uzasadnienia. Tylko dlatego, że Kaczor chciał kupić wyborców.



Ale nie żal mi Was - niech Was zwalniają.

Jeśli myślicie, że pieniądze biorą się z drukarki, to coż.



Zwolnienia to jedno, a podwyżki, to drugie, pójdą czynsze, wywóz śmieci, prąd itp.

Na podwyżki trzeba skądś znaleźć pieniądze.

Ale Kaczor ma to w d..., dla niego i jego PRL PIS, ważne aby być przy korycie.

Karczewskiego bardzo ciężko od koryta oderwać.



Cieszcie się wyborcy PIS - "złote" czasy nadchodzą.