Rak wychodzi Platformie bokiem. Arłukowicz każe zamykać drzwi pytany o służbę zdrowia

M 23.2.20 11:11

W ogóle nie istniał i nie istnieje dylemat typu: dać pieniądze na onkologię czy na TVP ? Taki dylemat to propagandowy wymysł 'totalnych", tęczowych i w ogóle, polskojęzycznego lewactwa.



Gdyby jakikolwiek rząd stał przed tak perfidnie wydumanym dylematem, w pierwszej kolejności uczciwość nakazywałaby przesunąć środki budżetowe na ten dział ochrony zdrowia z innych rozdziałów budżetu. Choćby z budowy dróg, genderowej seksualizacji dzieci w szkołach, finansowego wspierania segmentu tak zwanych organizacji pozarządowych, w istocie w większości będącej ideologiczną tęczowo-lewacką awangardą skrytą pod wzniosłymi hasłami obrony różnych praw etc.



Rząd PIS przeznacza w corocznych budżetach środki w wysokości w jakiej nie czynił to żaden dotychczasowy, a zwłaszcza nie czynił to rząd PO-PSL. Wystarczy porównać dostępne wszystkim liczby opisujące te nakłady.



I jeszcze jedno: zapewne wszyscy pamiętaj filmik dokumentujący płacz niejakiej Sawickiej - poseł z PO, na parkowej ławce, na której z nieskrywanym uczuciem tuliła do siebie reklamówkę pełną pieniędzy. To były pieniądze wręczone jej za "poselską pomoc" w procesie prywatyzacji polskiej służby zdrowia. Takie były realia pomocy chorym w Polsce przez rząd PO-PSL. I taka to była troska ówczesnych 'totalnych" o ludzi chorych, w tym na pewno chorych i na nowotwory.