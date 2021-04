Radykalny wzrost prześladowań chrześcijan na całym świecie. Chiny i Korea Płn. w tym przodują

Jak wynika z upublicznionego właśnie raportu papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, na całym świecie odnotowywany jest silny wzrost prześladowań chrześcijan na całym świecie. Sytuacja ta nasiliła się zwłaszcza w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Jak podaje raport prześladowania chrześcijan dotyczą obecnie aż 62 krajów, podczas gdy jeszcze dwa lata wcześniej było to 38 krajów. - Oznacza to, że wyznawcy Chrystusa są gnębieni już nie w co piątym kraju, jak to miało miejsce przed dwoma laty, lecz w co trzecim – czytamy na portalu vaticannews.va.

- „Mnożą się organizacje terrorystyczne i dżihadystyczne. Jest to już nie tylko Państwo Islamskie czy Al-Kaida, Boko Haram, Asz-Szabab. Powstało co najmniej 20 kolejnych organizacji islamistycznych. Wszystkie one są ze sobą luźno powiązane, ale mają jeden wspólny cel: stworzyć wielki transkontynentalny kalifat, który będzie się rozpościerał od Mali w Afryce Subsaharyjskiej i Mozambiku aż po wyspy Komory na Oceanie Indyjskim i Filipiny” - powiedział na antenie Radia Watykańskiego dyrektor włoskiego oddziału stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Alessandro Monteduro.

Jak dodaje, „Na liście krajów prześladujących chrześcijan na pierwszym i drugim miejscu nadal znajdują się państwa, gdzie chrześcijanie są gnębieni przez reżimy autorytarne, a zatem Korea Płn. i Chiny”, w których „kwestionuje się nie tylko wolność religijną, ale narusza się wszystkie prawa człowieka”.

Z kolei dyrektor francuskiego oddziału organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca uwagę na sytuację w Chinach gdzie „nastąpił w ostatnich latach znaczący rozwój techniki masowej kontroli, wykorzystującej sztuczną inteligencję”, co całkowicie narusza prawa człowieka do prywatności.

- Mówi się, że w Chinach zainstalowanych jest dzisiaj 626 mln kamer kontrolnych, które są połączone z systemem rozpoznawania twarzy – zauważa.

mp/vaticannews.va