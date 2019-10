Przypominamy: Janusz Korwin-Mikke o chorych dzieciach: Idioci, debile

qwerty 10.10.19 13:17

Korwin-Mikke dodatkowo wyjaśnia na swojej stronie o zsyłaniu Polaków na Syberię:



„Zesłanie” w ogóle nie było formalnie karą,

nie było orzekane przez sądy.



Zesłańcy otrzymywali od władz pieniądze na wynajęcie chaty i utrzymanie.



Często byli zapraszani na obiad przez miejscowego gubernatora, który chciał poznać prawdziwego Europejczyka (o co na Syberii niełatwo).



Większość pisała do rodzin o katuszach, które tam cierpią. Oczywiście po to, by wyjść na męczenników i budzić współczucie. Przy okazji chodziło o to, by rodziny przysyłały pieniądze.



Natomiast pisarze, poeci i (zwłaszcza) malarze robili kokosy na patriotycznych dziełach przedstawiających martyrologię zesłańców. Stąd biorą się dzisiejsze sądy o zesłańcach.



Bycie zesłańcem było modne i romantyczne”.



Link do tej wypowiedzi Korwina-Mikke o zesłańcach syberyjskich: https://korwin-mikke.pl/blog/225311/