Przyjęto poprawki do raportu z prac komisji ds. VAT

Przewodniczący poinformował ponadto, że do komisji wpłynęło 10 poprawek do projektu jej stanowiska, zgłoszonych przez posłów śledczych. Poseł Horała, który jest autorem projektu stanowiska, choć nazwał swoje poprawki autopoprawkami, to jednak zaznaczył, że, będą one głosowane jak inne. Pierwsza z nich dotyczy dodania do jednego z rozdziałów informacji dotyczącek Jednolitego Pliku Kontrolnego.