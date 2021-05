Przerażenie opozycji. Przeciwnicy PiS wiedzą, że Polski Ład to ogromne korzyści dla Polaków

Polski Ład ma służyć ludziom, więc to nic dziwnego, że będzie „wyborczo” wykorzystywany



1. W mediach wspierających opozycję, prawie natychmiast po prezentacji Polskiego Ładu, pojawiły się swoiste oskarżenia, że Zjednoczona Prawica, będzie chciała go wykorzystać w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Politycy Platformy, PSL-u, Konfederacji, zdając sobie sprawę, że w Polskim Ładzie znajdują się propozycje korzystne dla zdecydowanej większości Polaków i ich krytyka raczej nie przysporzy tym formacjom poparcia społecznego, zdecydowali się na oskarżenia, że będzie on służył przede wszystkim wynikom wyborczym.

Tyle tylko, że to nic dziwnego, każda partia polityczna, czy ta starająca się dopiero o zdobycie władzy, czy też już tę władzę sprawująca, powinna ciągle zabiegać o względy wyborców, a robi się to najskuteczniej, realizując programy wyborcze.

W ten sposób zdobywa się wiarygodność, rzecz wręcz bezcenną w polityce, która gwarantuje wyborcom ,że jeżeli ta partia polityczna, zaciągnie zobowiązania w kampanii wyborczej, to na pewno je zrealizuje.



2. Przez 6 lat rządzenia, Prawo i Sprawiedliwość, wywiązując się krok po kroku ze składanych zobowiązań wyborczych, nawet tych najbardziej kosztownych takich jak program 500 plus (wydatki około 40 mld zł rocznie), czy obniżenie wieku emerytalnego (ok. 10 mln zł rocznie), tę wiarygodność zdobyło, więc kolejne zapowiedzi programowe zawarte tym razem w Polskim Ładzie, są postrzegane jako bardzo realistyczne.

A ponieważ w Polskim Ładzie, są zawarte korzystne rozwiązania w zasadzie dla każdej grupy społecznej, to nic dziwnego, że budzi on spore nadzieje u większości naszych obywateli nawet tych niechętnych Prawu i Sprawiedliwości, czy tych do tej pory nie uczestniczących w wyborach.

Co więcej, dopiero po zaprezentowaniu projektów ustaw dotyczących poszczególnych propozycji programowych, rozpoczną się konsultacje społeczne, co pozwoli na takie ich ostateczne ukształtowanie, aby były one maksymalnie korzystne dla ludzi, których będą dotyczyły.



3. Na pewno korzystne dla większości naszych obywateli są propozycje zmiany w systemie opodatkowania dochodów osobistych, w wyniku których zyska albo nie straci 90% podatników, a na emeryturze bez podatku, zyska 91% emerytów.

Większość Polaków zapewne zadowoli wzrost nakładów na ochronę zdrowia (podwojenie nakładów w ciągu najbliższych 7 lat z dotychczasowych 110 mld na ponad 200 mld zł), co pozwoli na odbudowę jej zasobów ludzkich (od 4 lat znaczne zwiększenie liczby studiujących medycynę i pielęgniarstwo) i materialnych, a także zniesienie limitów przyjęć do specjalistów i duże skoordynowane programy leczenia: nowotworów, kardiologiczne, czy też skutków Covid-19 u tych, którzy przeszli tę chorobę.



4. Ponad wszelką wątpliwość szczególnie wśród młodych ludzi zainteresowanie wzbudzą, kolejne instrumenty wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci, po programie 500 plus w wyniku którego do rodzin wychowujących dzieci w ciągu 5 lat przekazano ponad 140 mld zł.

Tym nowym instrumentem jest tzw. kapitał opiekuńczy w wysokości 12 tys. zł przeznaczonym na drugie i kolejne dziecko pomiędzy 12, a 36 miesiącem życia (rodzice sami wybiorą czy chcą na ten cel otrzymywać po 1 tys zł przez rok czy po 500 zł przez 2 lata i sami zdecydują o przeznaczeniu tych środków).

Kolejną formą wsparcia tym razem w celu uzyskania mieszkania przez młodych w wieku 24-40 lat, będzie możliwość uzyskania z BGK gwarancji na wkład własny do 100 tys. zł (na 15 lat), albo możliwość umarzania kolejnych części kredytu mieszkaniowego począwszy od drugiego dziecka 20 tys. zł, kolejne 60 tys. zł przy trzecim dziecku i po 20 tys. zł przy kolejnych dzieciach, maksymalnie do kwoty 160 tysięcy.



5. Z kolei do środowiska emeryckiego jest adresowane zwolnienie z podatku PIT emerytur do 2,5 tys. zł (a więc ich podwyżka o 17%), czy zwolnienie z PIT wynagrodzeń pracujących emerytów po przekroczeniu wielu emerytalnego.

Dla większości Polaków jak sądzę ważne będą także elementy tożsamościowe programu „Polski Ład” takie jak odbudowa zabytków zniszczonych przez Niemców (między innymi Pałac Saski), budowa kolejnych muzeów, czy wprowadzenie dodatkowych godzi nauki historii powszechnej i historii Polski.

Jeżeli do jesieni 2023 roku, a więc do okresu kiedy mają się odbyć najbliższe wybory parlamentarne, Zjednoczonej Prawicy uda się zrealizować przynajmniej część zapowiedzi zawartych w Polskim Ładzie, to nie ulega wątpliwości, że powinno to korzystnie wpłynąć na wynik wyborczy tej formacji.

Zbigniew Kuźmiuk