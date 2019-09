Przedsiębiorcy chwalą ,,piątkę Morawieckiego''

Czarek 24.9.19 9:06

Swoją drogą to dziwne że PO, SLD i PSL po wykazaniu im blisko 300 miliardów skradzionych przez nich pieniędzy, nie wliczając strat za wygórowane ceny za ropę i gaz jakie płaciliśmy Rosji, to dziwne, że jeszcze ktoś na nich chce głosować i to blisko 20 % społeczeństwa.



To fakt, to znacznie mniej niż zaangażowanie w Niemczech w Stasi ale i tak jest to smutna liczba.



Miejmy nadzieję, że w końcu poczują wstyd i zostaną w domach lub zagłosują na PiS. Coraz więcej wyborców PO rozumie jak bardzo byli okradani.