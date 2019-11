Przed wami - Jegomość Schab, przekładany warzywami

Mięso myjemy, osuszamy i nacinamy nie przecinając do końca, tworząc kieszenie.

Przyprawy mieszamy, można dodać trochę oliwy żeby przyprawy lepiej się wcierały, wysmarować nimi cały schab, także w środku kieszeni, do każdej wkładamy pokrojone warzywa, jak coś się nie zmieści można poukładać w naczyniu żaroodpornym obok schabu.

Naczynie zamykamy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180° na ok. 1,5h.