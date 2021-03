Przeciwko cenzurze w Internecie. Wniosek Ordo Ouris do UOKiK

Problemem wielu internautów jest blokowanie lub usuwanie treści i profili na portalach Facebook i YouTube. Nierzadko dotyczy to materiałów, które w żaden sposób nie łamały prawa. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris złożył wniosek w tej sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Instytutu, wspomniane działania operatorów mogą zostać zakwalifikowane jako naruszające wolność wypowiedzi oraz wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a co za tym idzie – za cenzurę.

Wolność wypowiedzi oraz wolność gromadzenia i rozpowszechniania informacji to swobody gwarantowane konstytucyjnie. Artykuł 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprost stanowi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Instytut Ordo Iuris uważa, że usuwanie treści i stron na portalach społecznościowych narusza te wolności.

Prawnicy Instytutu złożyli do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia o podejrzeniu naruszania zbiorowych interesów konsumentów (względem operatora serwisu YouTube i Facebook) oraz o podejrzeniu nadużycia pozycji dominującej (względem administratora platformy Facebook). Pierwsze z zawiadomień dotyczy działań, które mogą dotykać interesów konsumentów. Znacząca część użytkowników, zarówno YouTube jak i Facebooka, to właśnie konsumenci. Z kolei drugie z zawiadomień odnosi się do tych działań, które mogą naruszać interesy przedsiębiorców, posiadających swoje kanały w ramach serwisu YouTube.

Doświadczenie pokazuje, że działania operatorów tych serwisów dotykają głównie osoby o poglądach konserwatywnych. Osoby te mogą być ograniczane zarówno jeżeli chodzi o rozpowszechnianie informacji, jak i dostęp do nich. Co jednak istotne, ewentualne ograniczanie wolności słowa czy informacji w istocie dotykać może wszystkich użytkowników Internetu.

„Za niedopuszczalne należy uznać tworzenie w regulaminach serwisów społecznościowych kryteriów umożliwiających usuwanie treści związanych z określonymi przekonaniami, które to treści nie naruszają przepisów kodeksu karnego. Instytut Ordo Iuris wnosi o zbadanie działań operatorów serwisów społecznościowych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kontekście możliwego naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz nadużycia pozycji dominującej” – skomentował Łukasz Bernaciński, Zastępca Dyrektora Centrum Analiz Legislacyjnych.

mp/ordoiuris.pl