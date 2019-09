Prymitywne zachowanie Zdrojewskiego. Internauci bezlitośni

JONASIK 30.9.19 9:19

To jest pogłębiona analiza.

Ludzie bez dostępu do wolnych mediów skazani są na wieloletnią, brutalną, ogłupiającą propagandę TVP.

Ta propaganda działa, w szczególności gdy łączy się z prostym katolickim umysłem.

Dlatego tak bardzo trzeba bronić wolności mediów.

Zobaczcie ile pisiowych afer wykryły wolne media.

Bez nich Misiu, Marszałkisiu i Nikisiu by hulali do teraz.