Prymas Polski ws. abp. Głódzia i schizmie w Kościele

ktoś tam 9.11.19 18:37

A to ma jakieś znaczenie? I tak oni wszyscy "nasz Drogi Ojciec Święty Franciszek"+. Ten "+" to obecnie Pachamama. No i od czasu do czasu jeszcze "santo subito" w Gdańsku, co swym majestatem potwierdził abp Gądecki. Co prawda p. Adamowicz niespecjalnie przejmował się Doktryną katolicką, ale kto by tam zwracał uwagę na takie drobiazgi... Przyszedł rozkaz, że męczennik no i wszyscy "ruki po szwam".