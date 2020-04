Prokurator Wrzosek w TVN na tle tapety z książkami

MT 25.4.20 16:27

No "totalniaku", wasz klasyk Gomułka zza grobu uradowany. Również podobieństwa fizycznego do niego niejakiego Butku.



Teraz, wraz z idącą wiosną, na swoich spędach z UB-ekami, SB-ekami, WSI, PZPR-owcami takie gomułkowskie hasła możecie wykrzykiwać, każdy was zrozumie, że to zachowanie to objaw przedśmiertnych paroksyzmów i paranoi, waszej choroby niejako genetycznej.