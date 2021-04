Program szczepień przyspiesza! Ważne informacje szefa KPRM

„W najbliższych dwóch tygodniach, czyli w tym tygodniu i w kolejnym, trafi łącznie do punktów szczepień w całej Polsce ponad dwa miliony szczepionek. To znaczy ponad milion szczepionek w tym tygodniu i ponad milion szczepionek w przyszłym tygodniu, które oczywiście na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką” – powiedział dziś w trakcie konferencji prasowej Michał Dworczyk.

Jak dodał, to właśnie dowód przyspieszenia programu szczepień. Szef KPRM zapowiedział także:

„Chcielibyśmy, żeby wszyscy powyżej 60. roku życia zostali zaszczepieni jeszcze w kwietniu”.

Zaapelował też do punktów szczepień o to, aby przesuwać terminy szczepienia osób 60 plus z maja na kwiecień. Już 12 kwietnia z kolei rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 1962 roku. Dworczyk dodał też:

„[…] każdego następnego dnia będzie dochodził jeden młodszy rocznik, ale starsi, którzy nie zdążyli się zapisać w dedykowanym sobie dniu, też będą mogli to zrobić”.

Precyzował również:

„To, że 13 kwietnia będą mogły zapisać się osoby, które urodziły się w 1963 roku, oczywiście nie oznacza, że tego dnia osoby urodzone w 1962 roku nie mogą się zapisywać”.

Michał Dworczyk na konferencji prasowej pytany był też o to, jakie zmiany w organizacji szczepień są konieczne, aby możliwe było szczepienie miliona osób tygodniowo. Poinformował, że ma zostać m.in. zwiększona liczba punktów, w których będą one przeprowadzane. Szczegóły poznamy już w piątek na konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

dam/PAP,Fronda.pl