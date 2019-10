Roztrzaskał kijem głowę Maryi. Profanacja figury Matki Bożej!

katolik 9.10.19 12:49

Można znów przypomnieć -w Licheniu jest Krzyż przeszyty kulami do którego strzelała kobieta w czasie wojny -tak samo zginęła. Dno mor=społ-polit popslsldwiosnanowoczesna ob. rp -głosząc Faszystowskie hasla Hitlera podżega do samobójstwa zabójstwa eutanazji aborcji czyli nienawiści do człowieka, do Kościoła ,osoby Matki Bożej i Jezusa .Jest odpowiedzialne za publiczną moralną deprawację narodu ,co podlega odpowiedzialności .CZY w wyborach ma być wybór za śmiercią albo życiem .CZY ludzie to już zwierzęta? TYLKO PRAWDZIWI POLACY GŁOSUJĄCY NA PIS URATUJĄ POLSKĘ PRZED PATOLOGIĄ dna popslsldwiosnanowoczesna ob. rp