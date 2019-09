Prof. Strzembosz chce dymisji Ziobry. Ostra odpowiedź ministra!

Ryszard 18.9.19 20:32

Strzembosz to zwykły "bambosz" sędziowski. Takich "bamboszów" jest tam jeszcze multum. I co ciekawe, takie "dziadki leśne", mający początki demencji i problemy z trzymaniem moczu,mają prawo sądzić innych obywateli Polski, według Timmermansa i UE! To nie tylko kuriozum, to bezczelność całej PO-wskiej bandy złodziejskiej i mafijnej, w obronie swoich interesów!