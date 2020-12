Prof. Simon korzystał z grantów na badania firmy Pfizer

Jak wiadomo, firma Pfizer jest jednym z wiodących producentów szczepionki na Covid-19, a prof. Krzysztof Simon to jeden z ekspertów polskiego rządu do spraw walki z epidemią koronawirusa. Problem jednak polega na tym, że jak dowiadujemy się na stronie Wiley Online Library, ekspert przy badaniach naukowych korzystał m.in. ze wsparcia finansowego producenta szczepionek firmy Pfizer, która jest jedną z firm, z którą nasz rząd podpisał umowę na dostawę szczepionek do Polski. Pojawia się więc oczywiste pytanie, czy nie zachodzi tu konflikt interesów. W niezbyt korzystnym świetle stawia to też samego eksperta, skoro media muszą takie sprawy wyciągać na światło dzienne, a on sam nic o tym nawet nie wspomniał.

Chodzi o badanie pt. „Rzeczywiste doświadczenie z produktem Grazoprevir/Elbasvir w leczeniu wcześniej „trudnych do wyleczenia” pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C genotypem 1 i 4″.

Na stronie internetowej Wiley Online Library możemy przeczytać, że prof. Krzysztof Simon otrzymał granty za doradztwo doradztwo od: AbbVie, Gilead, Merck, Alfa-Wassermann, Novartis, Lilly i Bayer, a także pozyskał finansowanie badań od: AbbVie, Allergan, Bayer, EISAI, Gilead, Intercept i Pfizer.

Otrzymywanie grantów na badania to powszechna praktyka w środowiskach naukowych, ale … niesmak pozostał.

Dokument, o którym mowa znajduje się pod poniższym linkiem.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgh.14936?af=R



mp/onlinelibrary.wiley.com