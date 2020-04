Prof. Paweł Skrzydlewski: Żaden wirus nie pochłonął tylu istnień, ile pochłania ich aborcja

Niejestemrobotem 20.4.20 20:14

Tylko, że tytuł: "Spróbuj pomyśleć" wskazuje na to, że powinno to być nowe spojrzenie, może jakaś prowokacja, zostawienie słuchacza z jakimś pytaniem bez jasnej odpowiedzi. Żeby go skłonić do myślenia. Ok, jest pytanie, ale takie retoryczne bardziej niż faktycznie prowokujące do myślenia. Mamy powtórzenie kilku standardowych kawałków, nic nowego, nic zastanawiającego.