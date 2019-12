Prof. Mieczysław Ryba: Ataki na Trumpa przypominają działanie totalnej opozycji

– Donald Trump przez tamtejszy establishment został uznany za kogoś, kto pojawił się jako nieproszony gość, jako wypadek przy pracy ktoś, kogo czym prędzej należy z tego urzędu usunąć. To, co działo się w USA, przypominało trochę zachowanie totalnej opozycji w Polsce. Główne media dążą do tego, by go zniszczyć, a już na pewno nie dopuścić do jego reelekcji. Wydaje mi się, że to jest sedno całej sprawy – podkreślił politolog.