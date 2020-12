Prof. Legutko: UE nie działa w oparciu o zdrowe zasady. Będzie wzrost napięcia

„Każdy kto zajmuje się teorią polityki widzi, że Unia nie działa w oparciu o zdrowe zasady. Zdrowe zasady to są takie, że musi być czytelna struktura władzy, musi być możliwość rozliczania tej władzy, mechanizmy wymiany, to co jest we wszystkich krajach członkowskich” – powiedział dziś prof. Ryszard Legutko.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” dodał, że tego właśnie w Unii nie ma i jest to mechanizm defektywny.

Dalej polityk przewiduje, że w Unii Europejskiej będziemy mieć do czynienia z dalszym wzrostem napięcia, zaś siły federalistyczne napędzają ruchy antyunijne.

Jak podkreślił, na razie doprowadziły one do brexitu, ale stan napięcia jego zdaniem będzie nadal rósł.

dam/PAP,Fronda.pl