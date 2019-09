Prof. Jacek Bartyzel miażdży deklarację Rektorów. Celne!

Lennon 27.9.19 16:03

- obrzucać nienawistnymi obelgami religię katolicką, Kościół, duchowieństwo i wiernych (przypadek prof. Jana Hartmana);



Jak gwałcą dzieci - to oczywiste. W ogóle powinni wisieć.



- pochwalać kazirodztwo (również przypadek w/w);



Cóż, parę przypadków w Starym Testamencie się zdarzyło. Ale ani ja tego nie pochwalam, ani myślący ludzie.



- postulować legalność kontaktów seksualnych z 9-letnimi dziećmi (przypadek prof. Andrzeja Jaczewskiego);



Jakoś nie zauważyłem, żeby Papież w czambuł potępiał muzułmanów. Rozumiem, że skoro boi się krytykować, to przynajmniej toleruje postępowanie Mahometa.



- parodiować procesję Bożego Ciała obnosząc transparent z waginą umieszczoną w miejsce Najświętszego Sakramentu (przypadek prof. Ewy Graczyk);



To zwyczajna hucpa drogowa. Przeszkadza, nie ma na na to przepisów. Religijnblokada drogi.



- nazywać "poje..m z krzyżem" młodego człowieka, który samotnie stanął naprzeciw dewiantom i kazać mu "wypier#####" (przypadek prof. UW Jacka Kochanowskiego);

- formułować absurdalne oskarżenia Polaków o odpowiedzialność za śmierć 3 mln Żydów (przypadek dr. hab. Aliny Całej z ŻIH);



Jak nazwiecie kogoś, kto zablokuje procesję Bożego Ciała? Przecież nie ma żadnych (ŻADNYCH) przepisów uzasadniających łażenie tych ludzi po ulicach.



- dokonywać antypolskich, rasistowskich porównań, iż dla Polaków śmierć to tylko doświadczenie biologiczne, a dla Żydów - metafizyczne (przypadek prof. Barbary Engelking);

- samowolnie obalać i dewastować pomniki (przypadek dra Rafała Suszka, adiunkta na UW)."



Pomijam. Rozwalacie niepasujące wam pomniki od lat. Już właściwie ich nie ma.