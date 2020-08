Prof. Domoański o wulgaryzmie „Margot” i środowisk LGBT: Chcą narzucić brutalność i wulgaryzm jako normę

Po wypuszczeniu z aresztu Michał Sz. o pseudonimie w środowiskach LGBT „Margot” od razu postanowił przystąpić do ataku umieszczając obraźliwy i wulgarny wpis w mediach społecznościowych. Atakuje w nim ministra Zbigniewa Ziobro. Warto przypomnieć, że został on skazany za napaść fizyczna na działacza fundacji pro-life oraz zniszczenie mienia tej fundacji.

W jego wpisie czytamy:

- Koledzy z więzienia kazali przekazać, że Ziobro jest jeb*** ch****. Niniejszym to czynię. Do zobaczenia ziomeczki - jeszcze do was wrócę (...) Odpowiadać mediom będę od przyszłego tygodnia. Na razie dajcie mi czas na czas z przyjaciółkami, miłość, seks i jedzenie

Tekst jest opatrzony zdjęciem, na którym pokazuje wulgarny gest z uniesionym środkowym palcem.

Takie działania skomentował dla portalu TVP Info socjolog prof. Henryk Domański, który powiedział:

- Stoi za tym najprawdopodobniej przekonanie, że poglądy, które ci ludzie reprezentują, powinny stać się normą. A oni są świadomi, że takie poglądy normą w społeczeństwie polskim nie są. To pobudza do tego typu aktywności

Dodał też, że przyczyną takich zachowań może być też osobowość samego aktywisty LGBT. Może chodzić o manifestowanie swojej osobowości wobec społeczeństwa, któremu środowiska LGBT chcą narzucać ich własną „interpretację rzeczywistości w nawet bardzo radykalny sposób”.

Powszechnie środowiska LGBT próbują się powoływać na wolność. Profesor odnosząc się do tego stwierdza:

- Nie ma to nic wspólnego z wolnością. Być może on jakoś próbuje przed samym sobą i innymi uzasadnić swoje zachowania. Próbuje sam siebie przekonać, że to, co robi jest słuszne. Ludzie szukają w takich sytuacjach usprawiedliwienia, uzasadnienia

mp/tvp info/facebook