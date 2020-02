Problemy służby zdrowia to spuścizna komunizmu

Niejestemrobotem 3.2.20 11:13

Ok, ale wszyscy wiedzą, że poprzedni ustrój się nie sprawdził w wielu kategoriach. I o ile może to usprawiedliwiać pewne rzeczy to już fakt, że mamy skrajnie niskie wydatki (liczone jako % PKB) na ochronę zdrowia w porównaniu do reszty Unii to już nasze obecne decyzje i priorytety. To, że efekcie niskich pensji lekarzy rezydentów z pl wyjeżdżają lekarze wykształceni za polskie pieniądze zagranicę, co skutkuje niedoborem lekarzy, a w konsekwencji brakuje specjalistów, więc Ci którzy są mogą się domagać bardzo wysokich płac co dodatkowo psuje system to też nie efekt komuny. To, że bezrobotni są ubezpieczani nie wnosząc do sytemu pieniędzy może miała sens 15 lat temu, jak bezrobocie wynosiło naście albo nawet więcej procent, teraz każdy kto chce może pracować, więc czemu płacić za kogoś kto nie chce. Tak samo to, że z ubezpieczenia kogoś można ubezpieczyć resztę rodziny, też nie przynosi pieniędzy systemowi. Bądźmy szczerzy, nawet jeśli komuna skończyłaby się zostawiając szpitale w świetnym stanie, to ten sprzęt już dawno musiałby zostać wymieniony. Mieliśmy kiepski start, ale nie staraliśmy się tego nadrobić i nadal nie staramy. A tego już nie da się usprawiedliwiać komuną.