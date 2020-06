Prezydent: Police to światowy poziom inwestycji i dodatkowe miejsca pracy

Inwestycje w gospodarkę i nowoczesne technologie, również we współpracy z partnerami zagranicznymi, to także nowe miejsca pracy. Z wizytą w Policach przebywa dzisiaj prezydent Andrzej Duda.

W trakcie konfederacji prasowej zorganizowanej z okazji inauguracji kolejnego etapu inwestycji Polimery Police powiedział on m.in.:

- W jakimś sensie, właśnie jako głowa państwa czuję obowiązek sprawowania także i nadzoru nad tym jak to jest realizowane, aby te ogromne pieniądze i ta wielka nadzieja, która jest dzisiaj tutaj przed nami, a która mam nadzieję, zostanie skumulowana w tej ziemi, przyniosły efekt Rzeczypospolitej, a przede wszystkim naszemu społeczeństwu na dziesięciolecia, kiedy te zakłady będą działały, będą funkcjonowały, będą rozsławiały nazwę Polska i Police, i Województwo Zachodniopomorskie w Europie i na świecie, i kiedy będą przyczyniały się, wierzę w to głęboko, w ogromnym stopniu do rozwoju naszego kraju.