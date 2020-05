Prezydent: Ogniska zakażeń w kopalniach opanowane

Problemem z walce z epidemią koronawirusa w Polsce są pojawiające się ogniska zakażeń. Jedno z nich pojawiło się na Śląsku w kopalniach. Było ono szczególnie trudne do opanowania, ponieważ w tym regionie występuje dość doże zaludnienie.

- Chciałbym podziękować całemu śląskiemu personelowi medycznemu, w tym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, farmaceutom, czy diagnostom laboratoryjnym za to, że zapanowali nad sytuacją, bo dzisiaj śmiało możemy powiedzieć, że sytuacja jest opanowana – mówi prezydent Andrzej Duda. - Liczba zachorowań w stosunku do tego, co działo się jeszcze kilka dni temu spadła, a ogniska zachorowań w kopalniach zostały zgaszone.