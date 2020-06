Prezydent oddaje hołd ofiarom Auschwitz

W dniu dzisiejszym przypada niechlubna 80-rocznica dostarczenia pierwszego transportu Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Polsce Auschwitz. Obóz ten od początku był przeznaczony do eksterminacji Polaków, a w pierwszym transporcie trafiło tu 728 naszych rodaków. Jak podkreślił prezydent byli wśród nich także polscy obywatele pochodzenia żydowskiego oraz więźniowie polityczni.

- 14 czerwca 2020 roku, 80 rocznica tamtego dnia, który może 80 lat temu wydawał się jednym z wielu, zupełnie nieznaczącym, może nawet nie wydawał się tak bardzo znaczący dla tych, którzy wtedy, w czasie niemieckiej, hitlerowskiej okupacji Polski jako więźniowie polityczni, przede wszystkim z więzienia w Tarnowie, przyjechali tutaj, w to miejsce, tymi torami, przywiezieni jako jedni z pierwszych więźniów niemieckiego, nazistowskiego koncentracyjnego obozu, a potem także obozu zagłady Auschwitz

- To my, poza świadectwem, które jeszcze przekazują ci, którzy żyją, ci ostatni spośród żyjących, dzisiaj widzimy oprócz filmów dokumentalnych ze wstrząsającymi zdjęciami, co pozostaje najbardziej wymownym świadectwem tamtego czasu – z całą pewnością obóz, który przetrwał, od strony fizycznej, od strony tego niewiarygodnego bezmiaru ludzkiego cynizmu, przetrzymywania innego człowieka w tak dramatycznych warunkach, za kolczastymi drutami w zniewoleniu, w upodleniu