Prezydent Duda: Wydobycie węgla to służba dla Polski

Dziękując górnikom za ich codzienną pracę, podkreśał: Wydobycie węgla to wielkie zadanie i służba, którą Państwo realizujecie dla Polski, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne.

– To symbol uznania i mojego wielkiego szacunku składanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dla całej braci górniczej – mówił.



– Nie darmo to właśnie święta Barbara jest od połowy XV wieku patronką górników. Jest też, jak państwo wiecie, patronką szybkiej i łagodnej śmierci. O taką właśnie łagodną i spokojną śmierć ludzie do świętej Barbary się modlą – powiedział prezydent.



– Jest kilka grup zawodowych, których patronką z tego względu ona jest – jest patronką górników, ale jest też patronką strażaków, jest patronką żeglarzy, patronką także i saperów; wszystkich tych, którzy z racji wykonywanych przez siebie obowiązków nie znają dnia ani godziny, a w ich pracy zdarza się ten nieprzewidziany moment, w którym następuje nieszczęście i ludzie giną – dodał.