Prezydent Andrzej Duda wyjaśnił internautom o co chodzi z 'ostrym cieniem mgły'

-„Uważam, że odmrażamy ją w tempie rozsądnym, przede wszystkim patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa Polaków, także personelu, który pracuje w różnych miejscach, gdzie klienci są obsługiwani. To wszystko dzieje się pod absolutną kontrolą ministra zdrowia, szefa GIS, i to oni przede wszystkim podejmują decyzję o tym, jak poszczególne elementy polskiej gospodarki są przywracane do normalnego funkcjonowania. Chciałbym podkreślić, że stan polskiej gospodarki jest bardzo wysoko oceniany” – odpowiedział prezydent.

-„Mówiąc wprost - nie pytają Cię o imię, miałem na myśli wszystkich tych z personelu medycznego, którzy nie pytają nikogo o imię i niosą pomoc. Gdzieś w głębi duszy miałem na myśli też mojego kuzyna, który jako lekarz niósł ludziom pomoc i sam został też zarażony. (…) Miałem na myśli wszystkich bohaterskich lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników, którzy niosą pomoc ludziom. To są bohaterowie naszych czasów. (…) To dla nich jako wyraz mojego szacunku był ten utwór. Niektórym się to może nie podobało, ale powiem, że na całym świecie w różnego rodzaju tego typu akcje dobroczynne włączają się przywódcy państw. (…) Wydawało mi się, że w tym nie ma nic nagannego, zwłaszcza, że chciałem oddać hołd personelowi medycznemu. (…) Natomiast jeśli chodzi o ostry cień mgły, to każdy z Państwa musi sam sobie odpowiedzieć, co dla niego znaczy ten ostry cień mgły. Po prostu” – wyjaśniał.