Prezydent Andrzej Duda w Wilnie: Stajemy tu, aby uczcić ofiarę naszych poprzedników

lady chapel 22.11.19 14:22

I pamietajmy: Unia Polsko-Litewska byla unia - z zachowaniem swojej odrebnosci, w ktorej nikt nikomu ziem nie oddawal.

Kazdy mogl osiedlac sie gdzie chce (Polacy na Litwie, Litwini w Polsce - tak jak w EU) ale wilenszczyzny czy Wilna Litwa nigdy Polsce nie oddala - to Polacy sie tam licznie osiedlali ale nie oznaczlo to, ze Wilno oddane Polsce zostalo (czy to, ze Polacy osiedlaja sie dzis w UK oznacza, ze Londyn ma byc polski?).