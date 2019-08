Premier z mocnym apelem do Polaków: Zero tolerancji dla nienawiści i przemocy w życiu publicznym

KDJ 6.8.19 22:14

Bełkotliwa wypowiedź Morawieckiego jest szczególnie rozczarowująca dla chrześcijan. Gdzie mowa o zdziczeniu LGBT i plugawieniu tego co dla chrześcijan święte? Nie może to jednak dziwić. Zdaniem znawcy masonerii historyka Stanisława Krajskiego PiS nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem - partii Jarosława Kaczyńskiego jest najbliżej do Chabad-Lubawicz. Ten związek się pogłębił, gdy Mateusz Morawiecki został premierem – przyczyną tego jest to, że, według badacza, dzieci Morawieckiego chodzą do żydowskiej szkoły Chabad-Lubawicz (zdradził to Shmuel Boatech z Chabad-Lubawicz). Główną księgą Chabadu jest „Tania”, którą rabin Eduard Hodos nazywa drugim „Mein Kampf”, opartym na „Protokołach Mędrców Syjonu”. Księga i wszyscy rabini Chabadu dzielą ludzkość na ludzi, czyli Żydów – „naród wybrany” i resztę – ogromną większość ludzkiej populacji jako goim – czyli bydło. Tu w niczym nie różnią się od wszystkich talmudystów.