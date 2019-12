Premier pięknie o kobietach: Jesteście pochodnią wolności i prawdy

"W naszych czasach współczesnych panie jesteście tą pochodnia wolności, pochodnią prawdy, które stałyście wtedy po właściwej stronie we wszystkich zmaganiach z władzą komunistyczną"-zwracał się do zgromadzonych uczestniczek konferencji.

" W życiu kobiet polskich, w (ich) sercach, umysłach dokonała się niesamowita synteza działań konspiracyjnych, walki, ale zarazem działań pozytywistycznych"-podkreślił szef rządu. Jak wskazał Morawiecki, drogę do niepodległości powinniśmy rozumieć dużo szerzej niż przez pryzmat bitew, wojen, powstań, które, choć są kamieniami milowymi na drodze do niepodległości, nie osiągnęlibyśmy późniejszych zwycięstw bez "patriotycznej głębokiej pracy naszych mam, babć, żon, sióstr, córek".

"Jestem absolutnie pewny - nie doszlibyśmy do 1920 roku, do 1989, do 1980 rok, do tych naszych kamieni milowych na drodze do niepodległości"-mówił polityk.