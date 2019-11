Premier Morawiecki mocno o ,,kaście''. Sędziowie z politycznych motywacji. Manipulują wyrokiem TSUE

ktoś tam 28.11.19 10:14

A na co nam władza sądownicza, jak jej przedstawiciele realizują tylko swoje interesy i nie podlegają rozliczeniom? "Państwo w państwie".



Kiedyś takiej młodej sędzinie mówię w 2016 r. że p. Gersdorf powiedziała, że "ludzie na nas narzekają, ale do nas przychodzą" (osobiście to słyszałem jak mówiła). No i ja mówię do tej sędziny, że powinni babę wywalić z sądownictwa bo ona nie rozumie po co sędziowie są. Oni orzekają w imieniu państwa polskiego! No to do kogo mają iść w różnych sprawach jak państwo polskie honoruje tylko wyroki tych sędziów? Do wróżki czy do sądu kościelnego? I widzę jak kobiecie "otwierają się oczy", że zaczyna rozumieć w końcu, że z sędziami jest coś nie tak... Cała ta hałastra sędziowska do odstrzału. Dać świeżo po studiach, efekt nie będzie gorszy a z czasem jest szansa, że się nauczą. Bo to sklerotyczne towarzystwo prawnicze już ma nawyki, zdaje się nie do wyplenienia.