Premier Morawiecki: Rosja stara się odtworzyć stalinowską wersję historii. Będziemy przeciwdziałać

Janek 16.1.20 10:38





PiS po objęciu władzy, po atakach eurokołchozu na reformy, po atakach żydostwa i Ukraińców na zmianę ustawy o IPN obiecał społeczeństwu, że powstanie anglojęzyczna TV, aby głos Polski był słyszalny i rozumiany w świecie.

Słusznie!

I co?

I nic!

Kolejne zmarnowane lata, kolejne niechlujstwo, nieróbstwo, arogancja władzy.

I co?

I płacz! Płacz na rynku lokalnym! Przekonujemy się nawzajem w Polsce, a niestety decyzję zapadają poza nami, w eurokołchozie, w USA, w Izraelu, w Rosji. Zatem tam, gdzie nasz społeczny głos nie dociera.

W jaki sposób PIS-TV chce dotrzeć do społeczeństwa zachodniego, jak oni nie znają języka polskiego, a w większości posługują się językiem angielskim?

Te polskie połajanki w TVPis obliczone są rynek lokalny i są zupełnie niesłyszalne tam, gdzie zapadają decyzje w sprawie Polski.

Czy ktoś rozliczy p. Jacka Kurskiego z publicznej obietnicy utworzenia w TVP kanału anglojęzycznego?

Na co idą miliony zł z budżetu w TVP, na opłacanie układu lokalnych propagandzistów?

Jeżeli tak, to niech się kierownictwo PiS nie dziwi, że przegrywa już nie tylko w eurokołchozie, ale i w Polsce.

Jak tak dalej pójdzie, to Polską będą rządzić lewacy i żydokomuniści, dzięki niechlujstwu i nieróbstwu PiS i partyjnym przybudówkom.

Halo, leci z nami pilot?