Premier Morawiecki: Nasze zwycięstwo musi być wyraźne!

luther 29.9.19 10:36

Tak, to jest katastrofa ! Ile złego dla Polski zrobiła ta sitwa z PO i PSL w ciągu 8 lat. Ci ludzie odebrali Polsce honor i robią wszystko by ją zniszczyć. No to pytam, ile jeszcze afer, skandali,manipulacji, arogancji,łamania prawa, korupcji i depotyzmu potrzebują Polacy, aby zrozumieć, że to oszuści i złodzieje. No i co ? Około 30% przeciętnie rozgarniętych „Polaków” popiera jeszcze tą szajkę. To niewiarygodne !!! Czy oni mają zamazane mózgi ? Czy to deformacja intelektualna ? To jest ewenement na skalę światową !