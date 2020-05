Prawdziwe i fałszywe obrazy Ducha Świętego. Jak mówić i jak nie mówić o Bogu dzisiaj?

zeirka 31.5.20 19:46

ja widziałam Ducha Świętego w śmierci klinicznej...z piekła mnie uratował i przywrócił do życia...potem wyleczył .....to ogromna Kobieta...gdy opowiadam o tym wmawiają mi, że to Matka Boża...ale Ona jest zbyt skromna do majestatu Ducha...była tylko człowiekiem...Duch wyjaśnił mi, że nie liczy się chodzenie do kościoła, adoracje i msze...liczy się dobra relacja z ludźmi i pomaganie potrzebującym...Kobieta ma poświatę różową co świadczy o Jej delikatnej miłości...ma największą moc spośród Jezusa, Maryi i Boga Ojca ponieważ dociera aż do piekła a szatani przed Nią uciekają