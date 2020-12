Pralki slim coraz popularniejsze w polskich domach

Pralka należy do grupy sprzętów agd, które kupuje się od razu po przeprowadzce do własnego mieszkania lub domu. Trudno wyobrazić sobie bowiem, by współczesna pani domu prała ubrania ręcznie. Urządzenie jest praktyczne, a dzięki automatycznej pracy sprawia, że ma się wiele czasu wolnego na inne zajęcia niż pranie odzieży. Jeśli potrzebujesz wąskiej pralki do mieszkania, poznaj zalety pralek slim.

1. Co znaczy, że pralka jest slim? Wymiary pralek slim

2. Pojemność pralki i sposób załadunku

3. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu pralki?

4. Gdzie sprawdzą się wąskie pralki?

5. Jakie programy powinna mieć dobra pralka slim?

Duże, niewygodne w obsłudze i masywne pralki automatyczne powoli odchodzą w zapomnienie. W ich miejsce w sklepach pojawiają się pralki slim, które mieszczą się bez trudu nawet w ciasnej łazience, kuchni lub komórce obok mieszkania w bloku. Jeśli chcesz kupić pralkę slim, sprawdź, na co zwrócić uwagę przed jej wyborem.

Co znaczy, że pralka jest slim? Wymiary pralek slim

Pralki slim są węższe od klasycznych urządzeń. Ich głębokość z reguły nie przekracza 45 cm. Dzięki temu mieszczą się w pomieszczeniach, do których nie dało się wstawić sprzętów o głębokości 60 cm i więcej. Pralka slim jest wąska, dlatego bez trudu wykorzystuje się ją do zabudowy różnego rodzaju wnęk. Można schować ją również w garderobie na korytarzu lub w kuchennej zabudowie pod blatem roboczym.

Pojemność pralki i sposób załadunku

Przez lata minusem pralek w rozmiarze slim była mniejsza ładowność w stosunku do tradycyjnych urządzeń. Wąskie pralki mieściły jedynie 4-5 kg brudnej odzieży, przez co były mało funkcjonalne dla dużych rodzin. Obecnie w urządzeniu typu slim bez trudu wypierze się nawet 8-9 kg wsadu jednocześnie. Taka pojemność jest możliwa, dzięki udoskonaleniu technologii stosowanych w wąskich pralkach. Wszystkie łożyska i inne elementy mają większy udźwig, a niewielkie rozmiary filtrów i programatora umożliwiają montaż większego bębna na pranie.

W pralkach typu slim stosuje się dwa sposoby załadunku. Pralki silim ładowane od góry mogą być umieszczane w trudno dostępnych przestrzeniach, np. w małych łazienkach. Klapę do ładowania podnosi się do góry, dlatego boczne ścianki urządzenia mogą być zastawione innymi sprzętami, koszem na brudną bieliznę, wanną lub prysznicem. Jednocześnie pranie ładuje się i wyjmuje z pralki bez trudu. Wszystkie przyciski oraz programator znajdują się tuż obok klapy do ładowania.

W większych pomieszczeniach można korzystać z pralek slim ładowanych z przodu. Taka pralka jest najwygodniejsza do zapełnienia brudną odzieży. Ubrania po praniu szybko wyjmuje się do miski i rozwiesza. Dodatkowo w przypadku awarii urządzenia widzi się, czy odpompowano z niego wodę i pianę. Pralka ładowana od przodu w przeciwieństwie do modelów ładowanych od góry może być montowana pod kuchennym blatem.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu pralki?

Wybierając pralkę slim dla siebie, powinno się zwrócić uwagę na prędkość wirowania. To od niej zależy stopień wilgotności ubrań po praniu - im szybsze obroty, tym suche ubrania wyciąga się z pralki. W standardowym modelu najwyższa prędkość wirowania sięga 1000-1200 obrotów na minutę. Dla osób, które często piorą ręczniki lub pościel (np. z powodu alergii) lepsze są modele z wirowaniem 1600 obrotów na minutę. Dzięki niemu grube materiały szybko schną. Do delikatnego prania potrzebny jest tryb wirowania o prędkości do 600 obrotów na minutę, który chroni przed nadmiernym gnieceniem tkaniny i jej rozciąganiem.

Istotnym parametrem pralek slim jest również zużycie wody. Przeciętnie pralka pobiera 40-50 litrów wody na pranie. Niższe zużycie wody jest istotne zwłaszcza dla osób, które często piorą. Ekonomiczny sprzęt sprawdza się znakomicie w dużych rodzinach z małymi dziećmi. Przy wybieraniu pralki dodatkowo powinno się przyjrzeć jej klasie energetycznej. Klasa A++ oznacza, że rachunki za energię elektryczną będą niższe niż w przypadku użytkowania starej pralki w klasycznym rozmiarze.

Gdzie sprawdzą się wąskie pralki?

Wąskie pralki są idealne do zabudowy w małych łazienkach, komórkach lokatorskich lub pralniach wydzielonych z niedużej piwnicy. Dzięki nim zaoszczędzi się przestrzeń w niewielkim domu lub mieszkaniu. Pralki slim nie pasują za to do zabudowy wraz z suszarką automatyczną. Oba urządzenia różnią się rozmiarami, dlatego trudno jest estetycznie ustawić je jedno na drugim.

Jakie programy powinna mieć dobra pralka slim?

Pralka slim będzie funkcjonalna, jeżeli umożliwi czyszczenie różnych typów odzieży i tkanin. Programy do prania wełny, firanek lub pościeli ułatwiają robienie porządków w domu, przy jednoczesnym dbaniu o kondycję posiadanych ubrań i tekstyliów. Praktycznym wyborem są także urządzenia z trybem prania szybkiego (15-30 minut). Taki program przydaje się do odświeżania odzieży np. po długim leżeniu w szafie. Dodatkowo dla alergików pomocna jest funkcja prania w wysokiej temperaturze, dzięki której usuwa się z pościeli, koców i innych tekstyliów wszelkie roztocza, kurz oraz pozostałe alergeny.