POTĘŻNA modlitwa do Ducha Świętego. Podyktował ją sam Jezus!

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa, odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego. Pewnego dnia mistyczka usłyszała od Jezusa: „Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające Go w modlitwie. Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego”.

Jezus powiedział błogosławionej: „Wszyscy szukają nowości, nawet w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. Dlatego są w błędzie i rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie wzywa się Ducha Świętego tak, jak powinien być wzywany”.

Palestyńska karmelitanka zwana Małą Arabką spisała piękną i prostą zarazem modlitwę do Ducha Świętego, którą podyktował jej sam Jezus. Regularne odmawianie tych krótkich wezwań pozwala nawiązać wyjątkową relację z Trzecią Osobą Trójcy Świętej.

Duchu Święty, natchnij mnie,

Miłości Boża, pochłoń mnie,

na właściwą drogę zaprowadź mnie.

Maryjo, Matko, spójrz na mnie,

z Jezusem błogosław mi.

Od wszelkiego złego,

od wszelkiego złudzenia,

od wszelkiego niebezpieczeństwa

zachowaj mnie. Amen.





