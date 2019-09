Posłowie PO-KO zawiadomią prokuraturę ws. Banasia. Ziobro odpowiada

O wniosek posłów opozycji do prokuratury zapytano ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobrę. Polityk podkreślił, że jeżeli zawiadomienie wpłynie do prokuratury, to śledczy zajmą się tą sprawą. Jak wskazał Ziobro, prokuratura będzie wówczas oceniać, czy dostarczone informacje uzasadniają wszczęcie postępowania karnego.

Minister wyraził ponadto nadzieję, że politycy PO-KO uzasadnią swój wniosek w sposób racjonalny i że nie jest to jedynie akcja polityczna do celów kampanii, ale przemyślana argumentacja natury prawnej, wskazująca, że mogło dojść do przestępstwa. Jak przypomniał Zbigniew Ziobro, Centralne Biuro Antykorupcyjne bada oświadczenia majątkowe Banasia, a prokuratura, w zależności od tych analiz, będzie podejmować decyzje. Prokurator generalny zwrócił również uwagę, że wnioski dotyczące oświadczeń majątkowych były badane w stosunku do wielu innych posłów, w tym Platformy Obywatelskiej, i trwało to wiele miesięcy.