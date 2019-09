Posłanka PO rezygnuje ze startu w wyborach, bo Platforma dyskryminuje kobiety!

W wyborach do Sejmu Zofia Ławrynowicz miała być "trójką" Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie. Jak się okazało po zarejestrowaniu list, jej miejsce zajął poseł Norbert Obrycki. Ławrynowicz podkreśla, że jej rezygnacja, jest „sprzeciwem na przedmiotowy sposób traktowania człowieka ze względu na płeć”.

Polityk zadaje również publicznie pytanie do szefa zachodniopomorskiego sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej o to, dlaczego „złamał zasady, które obowiązywały i które obowiązują w Platformie Obywatelskiej”? Chodzi o tzw. kwoty, czyli zasadę obowiązującą w Platformie, że na listach wyborczych w pierwszej piątce startują co najmniej dwie kobiety.