Poseł Scheuring-Wielgus stanie przed prokuratorem?

Do sądu wpłynął kolejny pozew przeciwko posłance Joannie Scheuring-Wielgus. W związku z wtargnięciem do kościoła, zakłóceniem porządku oraz obrazą uczuć religijnych złożyła go Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Sprawą zajmuje się również prokuratura.

Prokuratura prowadzi czynności w związku z zawiadomieniami, jakie złożyło kilka podmiotów, dotyczącymi możliwości „złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych” przez posłankę Lewicy Joannę Scheuring-Wielgus.

Razem z mężem wtargnęła ona w niedzielę 25 października do kościoła św. Jakuba w Toruniu i przerwała trwającą Msze św., ustawiając się naprzeciw prezbiterium z proaborcyjnym transparentem.

- „Już w dniu 26 października wniosłam do Prokuratury Krajowej wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko posłance Scheuring-Wielgus w związku z jej wtargnięciem do kościoła w Toruniu ze skandalicznymi hasłami, zakłócaniem obrządku i obrażaniu uczuć religijnych, co czyniła jakoby w imieniu kobiet, czyli moim a z czym ja się nie utożsamiam i czym narusza mój interes oraz nadużywając przy okazji funkcji posła. Otrzymałam już pismo z Prokuratury Krajowej z informacją o tym, że sprawę przekazano do Prokuratury w Toruniu” – przekazała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

kak/niezależna.pl