Poseł Porozumienia: Utworzymy odrębny klub parlamentarny

katolicka kretynizacja polski 7.5.20 18:08

a kogo to obchodzi? gowin to facet bez honoru i godności i nie ma znaczenia, czy robi w durnia PO, czy kałczyńskiego. zdrada to zdrada, a walka o wyższe wartości to walka, która ma swoje prawa i finał, chciał być prawy i sprawiedliwy? chciał prawidłowych wyborów ? to trzeba było nie układać się z opozycją, tylko jasno to powiedzieć z trybuny sejmowej i zagłosować przeciwko machlojom kaczystów. tylko jak mógł to zrobić ktoś, kto poparł demolkę TK, SN, sądownictwa, prokuratury i bierze aktywny udział w wyprowadzaniu nas na wschód!