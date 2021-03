Porażka Bielana. Sąd odrzuca jego wniosek

Warszawski Sąd Okręgowy zarządził zwrot złożonego przez europosła Adama Bielana wniosku, w którym ten informował o wygaszeniu kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina. W ocenie sądu Adam Bielan nie jest osobą uprawnioną do działania w imieniu partii.

Europoseł Adam Bielan przekonuje, że Jarosław Gowin nie ma mandatu do sprawowania swojej funkcji w Porozumieniu. Jego kadencja miała upłynąć w 2018 roku, a od tego czasu nie przeprowadzono wyborów. W związku z tym Bielan stwierdził, że jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia to on pełni obecnie obowiązki prezesa partii.

Pismo w tej sprawie europoseł skierował do sądu. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy zwrócił wniosek Bielana.

- „Wniosek został zwrócony w związku z uznaniem, że został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii”

- przekazał sąd Polskiej Agencji Prasowej.

