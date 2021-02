Ponad 12 tys. nowych zakażeń. Niedzielski: Wielkanoc najpewniej spędzimy w domu

Minister zdrowia Adam Niedzielski jeszcze przed oficjalnym komunikatem resortu poinformował dziś rano, że ostatniej doby w Polsce odnotowano 12 142 przypadków zakażenia koronawirusem. Podkreślił, że jest to o 3 tys. przypadków więcej niż przed tygodniem. Zgodnie z prognozami szczyt trzeciej fali ma przypaść na koniec marca, czyli czas świąt wielkanocnych.

- „Mamy 12 142 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To liczba praktycznie identyczna jak wczoraj, ale nie można dać się zmylić, że jest to liczba podobna, bo patrząc na tydzień wstecz, to oznacza przyrost o ponad 3 tys. przypadków”