Polskie markety ''Piotr i Paweł'' sprzedane

hmmn 22.7.19 16:11

nie dziwie sie ze padla polska siec, skoro towary wszelkiego rodzaju sa produkawne za granica to sila rzeczy towary w polskim dyskoncie beda drogie, brak polskiego przymyslu, blokada rozwoju polskiej wsi przyczyniaja sie do takiej sytuacji, dlatego niemcy czy holendrzy wiedzac o tej sytuacji smialo wpychaja na polski rynek najgorszy syf jaki im pozostal po selekcji towarow na rynek zachodni, to co nie przejdzie na rynku euorpy zachodniej idzie na europe wschodnia, oni traktuja nas jak bydlo ktore z glodu bedzie zrec wszystko co podadza, jakby chcieli to wzieli by nas glodem, przyklad kryzys z cukrem na polskim rynku, a teraz sobie wyobrazcie co by bylo gdyby wstrzymali dostawy wszelkiej zywnosci, zboz, czy chemii gospodarczej, wracaja wtedy do nas czasy stanu wojennego kiedy na polkach byl tylko ocet