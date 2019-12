Polska na szczycie UE: Neutralność klimatyczna- tak, ale pod pewnymi warunkami

Polska jest gotowa poprzeć neutralność klimatyczną w Unii do 2050 roku pod pewnymi warunkami. Przedstawia je na szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Ponadto rząd chce, by cel neutralności klimatycznej dotyczył całej Unii, ale pod uwagę brana byłaby specyfika poszczególnych krajów i ich punkty startowe. Polska tłumaczy, że od kilkudziesięciu lat uzależniona jest od węgla i jest w gorszej sytuacji niż państwa Europy Zachodniej.

Rządowa administracja ponowiła też swoje żądanie, by kluczowe decyzje klimatyczne zapadały jednomyślnie, na Radach Europejskich.

Jeśli chodzi o wsparcie procesu dekarbonizacji, to na razie we wnioskach ze szczytu jest zapis o funduszu sprawiedliwej transformacji, który pomagałby państwom odchodzącym od węgla. Mowa jest o 100 miliardach euro, ale żywej gotówki jest niewiele, wstępnie w unijnym budżecie po 2020 roku przewidziano około pięciu miliardów euro, reszta to gwarancje bankowe i inżyniera finansowa.