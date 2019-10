Polityk Lewicy o 'depisyzacji': Zabrać emerytury PiSowcom, oddać byłym UB-kom

"Fundusz zadośćuczynienia finansowany będzie z przyszłych emerytury członków PiS, parlamentarzystów i urzędników, którzy przyłożyli rękę do łamania Konstytucji RP, w tym do zniesienia instytucji kontroli konstytucyjności, poprzez stworzenie funkcji sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkim tym politykom ustawa odbierze możliwość zaliczenia do stażu pracy okresu obecnej kadencji Sejmu, czyli okresu 2015-2019. Będzie to wyraz elementarnej sprawiedliwości społecznej i solidarności"- przekonywał Pilc na konferencji prasowej.