Politycy PO-KO chcą, by Marek Kuchciński zrezygnował ze startu w wyborach. A co z Gawłowskim?!

Albert 8.8.19 18:21

Na Gawłowskim ciążą zarzuty. To oznacza, że dopóki nie zapadnie wyrok skazujący, Gawłowski jest całkowicie niewinny.



To zupełnie co innego, niż Kuchciński, któremu kradzież i nadużycia udowodniono bez cienia wątpliwości, bo złapano go za rękę.



Ale oczywiście frondziarze tego nie rozumieją, bo i skąd. Im się ciągle marzą metody rodem z PRL. Problem frondziarzy polega na tym, że PRL już dawno upadł.