Politolog żąda przeprosin od Michnika. ,,Nie pamięta własnych słów lub kłamie''

stan 15.10.19 16:07

Właśnie ten brak kultury politycznej i demokracji dotyczy Michnika. To on ze swoją kamarylą w Magdalence kontaktowali się z Moskwą w sprawie zmian w Polsce. Nikt nie mógł być obecnym przy tej rozmowie. Widzicie jak z niego demokrata, tak jak to "legendarny" Michnik - legenda chyba, jak pisać artykuły siedząc w komunistycznym więzieniu! Czy tak wyglądało więzienie dla rtm. Pileckiego, Okulickiego, Fieldorfa, czy strajkujących opozycjonistów?

Przestańcie wreszcie z tą legendą, bo dla tych, co mają dobrą pamięć ,rzygać się chce na takie gadki.

"Gazeta Wyborcza" też pochodziła z kasy NSZZ "Solidarność" i miała logo Solidarności, aż Wałęsa odebrał prawa firmowania tym znakiem (szkoda, że nie odebrał gazety, która zmąciła umysły Polaków i sprawiła to, co dzisiaj mamy, czyli podziały nie do przebycia.

Kto podzielił Polaków? Nikt tego nie pamięta? Sklerotyczna PO twierdzi, że PiS. A czy ktoś pamięta jak to było i czego wystraszyła się obca agentura?