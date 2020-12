Policja wzywa Trzaskowskiego. Chodzi o udział w nielegalnych zgromadzeniach

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował za pośrednictwem Twittera, że otrzymał wezwanie na policję. Powodem jest „uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niemu wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie z art. 54 KW”.

Rafał Trzaskowski, mimo trwających obostrzeń sanitarnych, aktywnie uczestniczył w nielegalnych zgromadzeniach Strajku Kobiet. Teraz włodarz Warszawy otrzymał w tej sprawie wezwanie na policję.

- „Korespondując niedawno z policją prosiłem o wyjaśnienie jej agresywnych działań wobec pokojowych demonstrantów. Wciąż czekam na odpowiedź. Tymczasem dostałem wezwanie w związku z rzekomym naruszeniem przepisów porządkowych. Ot, taki dialog” – napisał wiceprzewodniczący PO na Twitterze.

- „Rozumiem, że wg PiS nie mam prawa osobiście dbać o bezpieczeństwo na ulicach @warszawa? Natomiast, moich współpracowników wzywa się na Policję w wielu miejscach w kraju sugerując, że łamaliśmy przepisy antycovidowe w czasie kampanii. Ciekawe czy wzywają sztab Prezydenta Dudy?” – dodał.

Do pierwszego wpisu załączył wezwanie, które otrzymał z policji. Dowiadujemy się z niego, że został wezwany w „charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie z art. 54 KW”. Artykuł ten dotyczy nieprzepisowego zachowania w miejscach publicznych i jest zagrożony karą grzywny do 500 zł.

kak/PAP, Twitter