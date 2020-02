Polański z Cezarami, ale publiczność pokazała, co o nim myśli

No to wychodzi na to, że Francuzi mają więcej honoru i przyzwoitości, niż rodacy Polańskiego, którzy w ramach salonu warszawskiego skakali wokół niego z prędkością światła na wysokości lamperii .No tuzy komedianckie jak to jest bratać się z pedofilem? Córeczki i wnuczki pochowaliście w piwnicy czy na strychu?

