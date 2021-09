,,Polacy przyczynili się do śmierci co najmniej 200 tys. Żydów''. Obrzydliwy wpis Jewish.pl

Kłamstwo prof. Jana Grabowskiego o 200 tys. Żydów, których mieli wymordować Polacy, wciąż ma się dobrze. Po tym, jak kilka dni temu powtórzył je poseł Maciej Gdula, dziś znalazło się na profilu portalu Jewish.pl.

- „Polacy pomagali Żydom. Naszym sprawiedliwym rodakom udało się uratować być może nawet 100 tys Żydów. Polacy mordowali Żydów. Naszym rodakom udało się zamordować być może nawet 200 tys. Żydów. Te liczby mówią całą prawdę”

- napisał na początku września poseł Maciej Gdula z Lewicy.

Na jego wpis zareagował publicysta Wirtualnej Polski Maciej Makowski, który przypomniał parlamentarzyście, że od tezy o 200 tys. Żydów zamordowanych przez Polaków dystansował się nawet sam prof. Grabowski. Teraz głos postanowił zabrać portal Jewish.pl.

- „Prof. Grabowski z niczego się nie wycofywał. Tłumaczył tylko osobom nie znającym historii - jak Pan - że chodzi o to, iż Polacy przyczynili się do śmierci co najmniej 200 tys. Żydów. To nie oznacza, że ich zabili, czego prawica wciąż nie rozumie”

- napisali autorzy.

Prof. Grabowski z niczego się nie wycofywał. Tłumaczył tylko osobom nie znającym historii - jak Pan - że chodzi o to, iż Polacy przyczynili się do śmierci co najmniej 200 tys. Żydów. To nie oznacza, że ich zabili, czego prawica wciąż nie rozumie. — Jewish.pl (@Jewish_pl) September 7, 2021

- „Za 70 lat oficjalna narracja będzie taka, że to biskupi z rządem biegli z pomocą dla uchodźców, a powstrzymywał ich Sterczewski. Tak właśnie wygląda zakłamywanie historii. Dziś nie mogą zaakceptować faktu, że w czasie wojny Polacy przyczynili się do śmierci 200 tys. Żydów”

- dodano w kolejnym wpisie.

Za 70 lat oficjalna narracja będzie taka, że to biskupi z rządem biegli z pomocą dla uchodźców, a powstrzymywał ich Sterczewski.



Tak właśnie wygląda zakłamywanie historii. Dziś nie mogą zaakceptować faktu, że w czasie wojny Polacy przyczynili się do śmierci 200 tys. Żydów. https://t.co/hC8gxgTDcs — Jewish.pl (@Jewish_pl) September 7, 2021

Co za nikczemny bełkot od rana! Co znaczy "przyczynili się"? Stoczniowcy przyczynili się do śmierci górników z "Wujka" bo gdyby nie strajk, nie byłoby i stanu wojennego?

Wyraźnie widać, że niektórym Żydom bardzo brakuje w Polsce antysemityzmu i robią co mogą by go sprowokować https://t.co/ybBLSwBhYE — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) September 7, 2021

Ależ to jest parszywe. https://t.co/etGHTGrq43 — Wojciech Biedroń (@WBiedron) September 7, 2021

Piękne i "prawdziwe", nie wiem tylko dlaczego tak skromnie, przecież można bez trudu dowieść, Polacy przyczynili się do śmierci każdego zabitego Żyda. Np. siejąc i zbierając zborze, które zjadali później Niemcy.😡 https://t.co/wA6DjXDgC3 — Krzysztof Sokół (@Krzysztofisokol) September 7, 2021

Markusz z konta, którego nie skasowała https://t.co/fJzZJSesBm — Radosław Poszwiński 🇵🇱 (@bogdan607) September 7, 2021

Redaktorem tego portalu jest niejaka Katarzyna Markusz...styl wpisu daje 100% gwarancję pewności. pic.twitter.com/aeEHDojeM5 — Zbyszek Adamczyk (@ZbyszekKrak) September 7, 2021

kak/wPolityce.pl, Twitter